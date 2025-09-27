Премьер-министр возложил венок к мемориалу Героев

27.09.2025 11:54





Сегодня мы отдаём дань памяти героям, павшим в Абхазии, вспоминаем трагедию Абхазии, — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на площади Героев в Тбилиси, где он возложил венок к мемориалу Героев в 32-ую годовщину Дня падения Сухуми.



По словам главы правительства, этот день — напоминание о подвиге многих грузин.



«Сегодня мы отдаём дань памяти героям, погибшим в Абхазии, вспоминаем трагедию Абхазии. Это были трагические события, но в то же время этот день напомнит нам о подвиге многих грузин. Он также напоминает нам о нашей ответственности работать над достижением цели, ради которой наши герои пожертвовали собой. Это восстановление территориальной целостности Грузии мирным путем. Это наш долг перед нашими героями», — заявил премьер-министр.







