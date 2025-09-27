Кобахидзе: С США у нас есть конкретная цель и задача - возобновление стратегического партнерства с чистого листа

По заявлению премьер-министра Ираклия Кобахидзе, с у них США есть конкретная цель - возобновить стратегическое партнёрство с чистого листа, с конкретным путеводителем.



Ираклий Кобахидзе надеется, что встреча Михаила Кавелашвили с президентом США Дональдом Трампом внесет в это свой вклад.



«Очень хорошо, что эта встреча состоялась. С США у нас есть конкретная цель и задача - возобновление стратегического партнёрства с чистого листа, конкретным путеводителем. Надеюсь, что и эта встреча внесет в это свой вклад. Мы к этому полностью готовы, в остальном будем ждать позицию Америки», - заявил Кобахидзе журналистам.





