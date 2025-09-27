Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кобахидзе: С США у нас есть конкретная цель и задача - возобновление стратегического партнерства с чистого листа


27.09.2025   14:38


По заявлению премьер-министра Ираклия Кобахидзе, с у них США есть конкретная цель - возобновить стратегическое партнёрство с чистого листа, с конкретным путеводителем.

Ираклий Кобахидзе надеется, что встреча Михаила Кавелашвили с президентом США Дональдом Трампом внесет в это свой вклад.

«Очень хорошо, что эта встреча состоялась. С США у нас есть конкретная цель и задача - возобновление стратегического партнёрства с чистого листа, конкретным путеводителем. Надеюсь, что и эта встреча внесет в это свой вклад. Мы к этому полностью готовы, в остальном будем ждать позицию Америки», - заявил Кобахидзе журналистам.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна