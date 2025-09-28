Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Саломе Зурабишвили: Гибридная война России в Молдове не увенчается успехом


28.09.2025   12:33


Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили пожелала команде президента Молдовы Майи Санду одержать «решающую победу» на парламентских выборах.

По словам Зурабишвили, «Гибридная война России в Молдове не увенчается успехом».

«Желаю Майе Санду одержать решающую победу. Грузия находится в той же борьбе за демократию и Европу», - пишет в социальной сети Х Саломе Зурабишвили.

Напомним, что сегодня в Молдове проходят парламентские выборы. Граждане Молдовы изберут 101 члена парламента сроком на 4 года. В выборах принимают участие одна партия, четыре избирательных блока и 4 независимых кандидата. Избирательный барьер для партий составляет 5%, для блоков - 7%, а для независимых кандидатов - 2%.

За пределами Молдовы, в 41 стране, открыт 301 избирательный участок. Следует отметить, что впервые на указанных выборах в 10 странах стало доступно голосование по электронной почте.


