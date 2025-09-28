|
Саломе Зурабишвили: Гибридная война России в Молдове не увенчается успехом
28.09.2025 12:33
Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили пожелала команде президента Молдовы Майи Санду одержать «решающую победу» на парламентских выборах.
По словам Зурабишвили, «Гибридная война России в Молдове не увенчается успехом».
«Желаю Майе Санду одержать решающую победу. Грузия находится в той же борьбе за демократию и Европу», - пишет в социальной сети Х Саломе Зурабишвили.
Напомним, что сегодня в Молдове проходят парламентские выборы. Граждане Молдовы изберут 101 члена парламента сроком на 4 года. В выборах принимают участие одна партия, четыре избирательных блока и 4 независимых кандидата. Избирательный барьер для партий составляет 5%, для блоков - 7%, а для независимых кандидатов - 2%.
За пределами Молдовы, в 41 стране, открыт 301 избирательный участок. Следует отметить, что впервые на указанных выборах в 10 странах стало доступно голосование по электронной почте.
