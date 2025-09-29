Каладзе: Я гарантирую населению нашей страны, что никаких революций и государственных переворотов не будет

«Кто с кем хочет, пусть встречается, у нас есть разная интересная информация, однако соответствующие ведомства работают, и я даю вам гарантию, что в стране будет спокойствие», — заявил мэр столицы Каха Каладзе.



На вопрос, какие у него ожидания к 4 октября на фоне распространённой информации о встрече Пааты Бурчиладзе и Муртаза Зоделава с Бачо Ахалая, Каха Каладзе ответил, что в стране не произойдёт никакой революции или государственного переворота.



«4 октября на выборах победит «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Мы отпразднуем победу как в столице, так и во всех муниципалитетах. Никакой революции и государственного переворота не произойдёт и не может произойти. Если кто-то осмелится пойти против закона, это вызовет очень жёсткую реакцию в рамках закона. Кто с кем хочет, пусть встречается. У нас есть разная интересная информация, однако соответствующие ведомства работают, и я даю гарантию нашему населению, что в стране будет спокойствие. Что касается Пааты Бурчуладзе, о нём серьёзно говорить невозможно. Обратите внимание, какие заявления он делает. Его послания абсолютно нелогичны. Несколько дней назад я случайно увидел его интервью у Инги Григолия в соцсетях. Пусть нормальный человек посмотрит это — и всё станет ясно», — отметил Каха Каладзе.







