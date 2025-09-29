Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Махашвили: Есть достаточные основания для запрета «Национального движения»


29.09.2025   13:43


«Через Конституционный суд должна быть осуществлена процедура запрета «Национального движения» и связанных с ним дочерних партий. Как мы обещали населению, этот процесс будет продолжен, и пусть Конституционный суд решит, действительно ли наши доказательства обоснованы или нет», – заявил председатель парламентского комитета по евроинтеграции Леван Махашвили.

«Самое главное — если у кого-то есть что сказать, пусть выскажутся не в форме громких заявлений, а в Конституционном суде. Почему должна быть запрещена эта партия? – ответ содержится в материалах временной следственной комиссии. Потому что это был насильственный режим, который душил и сдерживал развитие общества. Что самое печальное — этот процесс продолжается и сегодня с теми ресурсами, которыми они располагают. К счастью, у них нет административного ресурса, но они пытаются подавить и задушить здоровую политическую жизнь. Существуют достаточные основания для того, чтобы эта партия была запрещена», – заявил Махашвили.


