Махашвили: Есть достаточные основания для запрета «Национального движения»

29.09.2025 13:43





«Через Конституционный суд должна быть осуществлена процедура запрета «Национального движения» и связанных с ним дочерних партий. Как мы обещали населению, этот процесс будет продолжен, и пусть Конституционный суд решит, действительно ли наши доказательства обоснованы или нет», – заявил председатель парламентского комитета по евроинтеграции Леван Махашвили.



«Самое главное — если у кого-то есть что сказать, пусть выскажутся не в форме громких заявлений, а в Конституционном суде. Почему должна быть запрещена эта партия? – ответ содержится в материалах временной следственной комиссии. Потому что это был насильственный режим, который душил и сдерживал развитие общества. Что самое печальное — этот процесс продолжается и сегодня с теми ресурсами, которыми они располагают. К счастью, у них нет административного ресурса, но они пытаются подавить и задушить здоровую политическую жизнь. Существуют достаточные основания для того, чтобы эта партия была запрещена», – заявил Махашвили.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





