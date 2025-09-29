Бенджамин Хаддад: Дух Европы порой сильнее ощущается в странах-кандидатах, чем в офисах в Брюсселе

29.09.2025 14:28





Прежде всего, процесс расширения должен основываться на заслугах. Поэтому он должен основываться на реформах, проводимых этими странами, - заявил министр Франции по делам Европы Бенджамин Хаддад на Варшавском форуме по безопасности - «Следующая глава расширения ЕС».



По его словам, реформы должны продолжаться независимо от того, продвигается процесс расширения или нет.



«Реформы должны продолжаться, несмотря ни на что. Знаете, нельзя утверждать, что поскольку не видишь немедленного прогресса в этом процессе, то остановишь реформы, потому что сами по себе реформы - это хорошо и они хороши для страны независимо от того, начнётся ли процесс расширения немедленно», — отметил Бенджамин Хаддад.



Он заявил, что ЕС должен найти способы оказать давление на Венгрию и те страны, которые препятствуют процессу расширения.



«Для меня ясно, что в то время, когда многие в Европе, возможно, устали от ЕС, вам следует просто отправиться в Украину, в Молдову, на улицы Грузии, где дети становятся мишенью, потому что размахивают европейскими флагами, как это произошло на Майдане 11 лет назад, на Западные Балканы, где страны реформами продвигаются вперёд. Вы видите, что дух Европы порой сильнее ощущается в странах-кандидатах, чем в офисах в Брюсселе. Я думаю, это создает для нас стимул и вдохновение, а также напоминает, что если вы цинично настроены к Евросоюзу, то есть люди, которые реально рискуют своей жизнью, пытаясь присоединиться к этой семье. Поэтому мы должны найти пути и оказать давление на Венгрию и страны, которые атакуют этот процесс», - отметил Хаддад.





