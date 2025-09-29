Петер Фишер: Огромное уважение и благодарность всем, кто прошлой ночью в Тбилиси выразил признательность Германии

«Огромное уважение и благодарность всем, кто прошлой ночью в Тбилиси выразил признательность Германии и солидарность со мной», — написал в социальной сети посол Германии в Грузии Петер Фишер.



По его словам, Грузию ждут в Евросоюзе.



«Благодарю за требование прекратить нападки на иностранных дипломатов и за признание нашего вклада в демократию Грузии и её европейский путь. Грузию ждут в ЕС. Германия и Евросоюз здесь для этого», — пишет посол.





