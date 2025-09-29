Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Петер Фишер: Огромное уважение и благодарность всем, кто прошлой ночью в Тбилиси выразил признательность Германии


29.09.2025   14:52


«Огромное уважение и благодарность всем, кто прошлой ночью в Тбилиси выразил признательность Германии и солидарность со мной», — написал в социальной сети посол Германии в Грузии Петер Фишер.

По его словам, Грузию ждут в Евросоюзе.

«Благодарю за требование прекратить нападки на иностранных дипломатов и за признание нашего вклада в демократию Грузии и её европейский путь. Грузию ждут в ЕС. Германия и Евросоюз здесь для этого», — пишет посол.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна