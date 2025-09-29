Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Парламентская ассамблея Совета Европы проведёт дебаты по Грузии 2 октября


29.09.2025   16:16


Дебаты по Грузии состоятся в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в четверг, 2 октября.

Согласно информации, опубликованной на сайте Парламентской ассамблеи Совета Европы, дебаты под названием «Защита демократии и верховенства закона в Грузии» запланированы на вторую половину дня.

Помимо Грузии, на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы также пройдут следующие дебаты: «Настоятельный призыв положить конец разрушительной гуманитарной катастрофе и убийству журналистов в секторе Газа», «Россия: новые угрозы европейским демократиям», «Постмониторинговый диалог с Болгарией» и другие.


