Парламентская ассамблея Совета Европы проведёт дебаты по Грузии 2 октября

Дебаты по Грузии состоятся в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в четверг, 2 октября.



Согласно информации, опубликованной на сайте Парламентской ассамблеи Совета Европы, дебаты под названием «Защита демократии и верховенства закона в Грузии» запланированы на вторую половину дня.



Помимо Грузии, на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы также пройдут следующие дебаты: «Настоятельный призыв положить конец разрушительной гуманитарной катастрофе и убийству журналистов в секторе Газа», «Россия: новые угрозы европейским демократиям», «Постмониторинговый диалог с Болгарией» и другие.







