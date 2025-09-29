Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Прокуратура начала уголовное преследование в отношении родителей Георгия Бачиашвили


29.09.2025   18:28


Прокуратура Грузии начала в отношении родителей осужденного Георгия Бачиашвили уголовное преследование по обвинению в содействии легализации незаконных доходов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

По информации ведомства, в рамках текущего расследования установлено, что Георгий Бачиашвили подключил своих родителей к «необходимым действиям» для придания законного вида части активов, полученных преступным путем.

В частности, по данным прокуратуры, Георгий Бачиашвили в 2017–2023 годах с помощью родителей легализовал незаконные доходы от полученных преступным путём активов, в размере 2 944 957 долларов США и 1 097 187 лари.

«В частности, при поддержке и содействии А.Б. и М.Р., посредством операций по переносу денежных средств/активов из-за рубежа в юрисдикцию Грузии, аккумулирования их на своих счетах, а также на счетах, подконтрольных Георгию Бачиашвили, и их смешению с другими активами, приобретения имущества, дальнейшей продажи и перевода полученных средств на счета, подконтрольные Георгию Бачиашвили, и, в конечном итоге, содействием их размещению, разделению и интеграции, незаконные активы аккумулировались в финансовой системе и сливались в различные виды отношений. Происходило сокрытие и маскирование истинной природы, источника происхождения, местонахождения, размещения, движения и прав собственности на эти активы», - сообщает прокуратура.

В отношении обоих лиц вынесено постановление об обвинении, которое предусматривает в качестве вида и меры наказания лишение свободы на срок от 9 до 12 лет.


