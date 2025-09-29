Саломе Зурабишвили в Варшаве: Грузия продолжает бороться за европейское будущее»

«Госпожи и господа, уважаемые гости,

сегодня я не могу начать речь без поздравлений для наших молдавских друзей. Это их победа, личная победа Майи Санду, но одновременно и победа Европы, демократии и, для нас, грузин — тоже большая победа. Это сигнал надежды и призыв твердо стоять в нашей борьбе, чтобы вернуться на европейский путь, который мы начали вместе — Украина, Молдова и Грузия».



С такими словами выступила пятая президент Грузии Саломе Зурабишвили на Варшавском форуме по безопасности.



Она подчеркнула, что расширение ЕС — это не только политический выбор стран-кандидатов, но и геополитическая необходимость для самой Европы. По ее словам, авторитаризм сегодня угрожает демократиям и внутри, и за пределами ЕС, а противостоять ему можно только коллективной силой.



Зурабишвили особо остановилась на стратегическом значении Черного моря:



«Россия давно поняла его роль, именно поэтому в прицеле Москвы находятся страны, критически важные для европейской и натовской стратегии: Грузия, Румыния, Молдова и Украина».



Президент отметила, что ЕС и НАТО должны перейти от наблюдательных миссий к более активной политике безопасности и противодействия дезинформации, кибератакам и манипуляциям на выборах.



Она также ответила на слова Владимира Зеленского о том, что «Грузия уже потеряна»:



«Я немного не согласна с президентом Зеленским. Мы еще не проиграли! Мы все еще боремся, мы все еще на улицах. Я сама — на улицах. Нам нужна поддержка, внимание и более активное вовлечение Европы».



В завершение Зурабишвили призвала ЕС к большей решимости и заявила, что европейское будущее Грузии, Украины и Молдовы зависит от солидарности и смелости Европы.





