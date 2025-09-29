Секция интересов России при Посольстве Швейцарии проведет выездной консульский приём в Батуми

29.09.2025 19:09





9 и 10 октября 2025 года Секция интересов России при Посольстве Швейцарии проведет выездной консульский приём в Батуми. В её рамках можно будет:



- подать заявление на оформление биометрического заграничного паспорта сроком действия 10 лет;



- оформить акт о личной явке для предоставления в Социальный/Пенсионный фонд;



- совершить нотариальные действия.



Приём открыт для всех заявителей независимо от места проживания. В первоочередном порядке будут рассматриваться обращения пожилых граждан, многодетных семей и лиц с инвалидностью.



Время и место проведения приёма будут сообщены после проверки документов.





