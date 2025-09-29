Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Секция интересов России при Посольстве Швейцарии проведет выездной консульский приём в Батуми


29.09.2025   19:09


9 и 10 октября 2025 года Секция интересов России при Посольстве Швейцарии проведет выездной консульский приём в Батуми. В её рамках можно будет:

- подать заявление на оформление биометрического заграничного паспорта сроком действия 10 лет;

- оформить акт о личной явке для предоставления в Социальный/Пенсионный фонд;

- совершить нотариальные действия.

Приём открыт для всех заявителей независимо от места проживания. В первоочередном порядке будут рассматриваться обращения пожилых граждан, многодетных семей и лиц с инвалидностью.

Время и место проведения приёма будут сообщены после проверки документов.


