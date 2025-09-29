|
|
|
Секция интересов России при Посольстве Швейцарии проведет выездной консульский приём в Батуми
29.09.2025 19:09
9 и 10 октября 2025 года Секция интересов России при Посольстве Швейцарии проведет выездной консульский приём в Батуми. В её рамках можно будет:
- подать заявление на оформление биометрического заграничного паспорта сроком действия 10 лет;
- оформить акт о личной явке для предоставления в Социальный/Пенсионный фонд;
- совершить нотариальные действия.
Приём открыт для всех заявителей независимо от места проживания. В первоочередном порядке будут рассматриваться обращения пожилых граждан, многодетных семей и лиц с инвалидностью.
Время и место проведения приёма будут сообщены после проверки документов.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна