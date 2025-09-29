Тбилиси занимает 305-е место в рейтинге стоимости жизни в разных городах мира

29.09.2025 19:57





По стоимости жизни Тбилиси опережает Баку (342-е место), Минск (373-е место) и Киев (343-е место) и уступает Москве (250-е место) и Санкт-Петербургу (284-е место).



При этом столица Грузии дешевле, чем соседние Ереван (262-е место) и Стамбул (261-е место), а также популярный для релокации Белград (233-е место).



По данным Numbeo, в Тбилиси предполагаемые ежемесячные расходы для семьи из 4-х человек составляют 6 311 лари без учёта съёма жилья. Одному человеку в среднем нужно 1 757 лари без аренды.



В Ереване семье из 4-х человек (без аренды) нужно 7 377 лари, в Стамбуле — 7 212 лари, а в Белграде — 7 295 лари. Один человек в Ереване тратит 2 072 лари, в Стамбуле — 1 978 лари, в Белграде — 2 155 лари.



Стоимость жизни в столице Армении выше на 18,2%, чем в столице Грузии, а аренда жилья в среднем дороже на 3,4%. Стамбул опережает Тбилиси на 18,5% по стоимости жизни и на 27,4% по цене аренды, в Белграде расходы выше на 29,6%, а аренда на 24,1%.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





