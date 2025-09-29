|
|
|
Движение на Аллее Агмашенебели будет ограничено три дня
29.09.2025 22:12
Движение транспорта в Тбилиси на аллее Агмашенебели (Дигомская трасса) с 30 сентября на три дня будет ограничено — с полуночи до 6 утра.
Мэрия Тбилиси заявила, что это связано с работами по благоустройству вблизи мостового перехода на улице Магаладзе.
«В целях безопасности, с 30 сентября в течение трех ночей, с 00:00 до 06:00 часов, движение транспорта будет полностью ограничено на участке дороги от «Тбилиси Молл» до пересечения объездной дороги Тбилиси и шоссе Тбилиси-Сенаки-Леселидзе.
В период действия ограничений движение автомобилей будет ограничено от переулка Давида Агмашенебели до улицы Схвитори.
По мосту ЗАГЭС, улице Авчала и объездной дороге Тбилиси<…>», — говорится в заявлении мэрии столицы.
Источник:
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна