Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кобахидзе: Мы никому не позволим успешно реализовать какие-либо революционные намерения в Грузии


30.09.2025   11:15


«Мы никому не позволим успешно реализовать какие-либо революционные намерения в Грузии», — заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Как отметил премьер-министр, иностранные спецслужбы работают проверенными методами.

«Целью этой работы является поощрение революционных процессов в Грузии, однако я хочу пообещать всем, что как за последние 13 лет были неудачные революционные попытки, они будут безуспешными и в этом году и в последующие годы. Конечно, мы никому не позволим успешно реализовать какие-либо революционные намерения в Грузии», — заявил Ираклий Кобахидзе.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна