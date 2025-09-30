|
Кобахидзе: Мы никому не позволим успешно реализовать какие-либо революционные намерения в Грузии
30.09.2025 11:15
«Мы никому не позволим успешно реализовать какие-либо революционные намерения в Грузии», — заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Как отметил премьер-министр, иностранные спецслужбы работают проверенными методами.
«Целью этой работы является поощрение революционных процессов в Грузии, однако я хочу пообещать всем, что как за последние 13 лет были неудачные революционные попытки, они будут безуспешными и в этом году и в последующие годы. Конечно, мы никому не позволим успешно реализовать какие-либо революционные намерения в Грузии», — заявил Ираклий Кобахидзе.