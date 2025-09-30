|
Кобахидзе: Пока Молдова остаётся членом СНГ, нам сложно будет её поздравлять
30.09.2025 11:18
«Пока Молдова остаётся членом СНГ, нам сложно будет её поздравлять», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, отвечая на вопрос, связанный с прошедшими в Молдове выборами, а именно, намерен ли он поздравить Майю Санду с победой на выборах.
По его словам, правящая партия Грузии дождётся выхода Молдовы из СНГ.
«Пока Молдова остаётся членом СНГ, нам сложно будет её поздравлять. Подождём выхода Молдовы из СНГ, а потом посмотрим, и рассмотрим вопрос о поздравлениях», — заявил Кобахидзе.