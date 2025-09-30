Кобахидзе: Мы придаём большое значение тесному и динамичному партнёрству с Китаем

30.09.2025 11:36





«Сегодня Китай является примером для всех цивилизованных стран, поскольку является государством, ориентированным на прогресс, модернизацию и развитие, и укрепляет глобальный мир «, — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в своём выступлении на мероприятии, посвящённом 76-й годовщине образования Китайской Народной Республики и 80-летию Победы во Второй мировой войне.



Глава правительства поздравил посла Китая в Грузии Чжоу Цяня и китайский народ с праздником и подчеркнул значительный вклад Китая в формирование послевоенного мирового порядка.



«Инициатива «Один пояс, один путь», наряду с транспортными и торговыми связями через Средний коридор, предоставляет уникальную возможность для углубления нашего партнерства и укрепления связей между нашими странами. Динамичное сотрудничество между Грузией и Китаем, включая торговые соглашения, упрощение визового режима и совместные инвестиции в инфраструктуру и логистику, усилило эту роль и продемонстрировало важность Среднего коридора как платформы для укрепления взаимосвязанности, расширения торговли и создания взаимовыгодных возможностей. Уверен, что крепкая дружба и сотрудничество между Грузией и Китаем будут и дальше укрепляться, создавая новые возможности для ещё более прочного партнёрства», — заявил Ираклий Кобахидзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





