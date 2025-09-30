Премьер Грузии: хотим войти в тройку стран-лидеров Европы по низкому уровню коррупции

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что правительство нацелено на то, чтобы Грузия вошла в тройку стран-лидеров ЕС по низкому уровню коррупции.



По словам грузинского премьера, борьба с коррупцией продолжается по всем направлениям, что включает в себя расследование дел, а также поправки в деятельность правительства и госструктур.



«Предпринимаем меры по расследованию всех возможных правонарушений. Активная борьба с коррупцией будет продолжена по всем направлениям.



Наша амбициозная цель — я хотел бы напомнить вам: мы хотим занять место в тройке лидеров Европы по уровню коррупции, с теми шагами, которые уже были предприняты и которые предпринимаются в настоящее время, достичь этой цели абсолютно реально», — заявил Кобахидзе.



Источник: SOVA

