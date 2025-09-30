|
Бокучава: Важно, чтобы Великобритания ускорила введение санкций против Иванишвили и его элиты
30.09.2025 11:45
Важно, чтобы Великобритания ускорила введение санкций против Иванишвили и его элиты для того, чтобы граждане Грузии смогли вернуться на путь демократического и евроатлантического развития, - указанное заявление по завершении встречи в МИД Великобритании сделала председатель «Национального движения» Тина Бокучава.
По её словам, санкции Великобритании особо важны, так как «Иванишвили держит в Британии и оффшорных зонах большие активы».
«Несколько минут назад у меня завершилась встреча в министерстве иностранных дел Великобритании, где речь шла о необходимости санкционной политики. Вместе с тем, о том, чтобы это затрагивало самого Иванишвили и его финансовое окружение, его элиту, пропагандистов. Санкции Великобритании особо важны, так как Иванишвили держит в Британии и оффшорных зонах большие активы.
Поэтому продолжение и ускорение санкционной политики является одним из самых важных приоритетов. Также мы говорили и т. н. формате сотрудничества «Веймар плюс», где Великобритания, Германия, Польша и Франция намерены умножить усилия. В том числе, сотрудничество и координацию для того, чтобы давление на автократический режим было более эффективным. Также о том, чтобы граждане Грузии смогли вернуться на путь демократического и евроатлантического развития»,- заявила Бокучава.
