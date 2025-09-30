Госдеп США: Правительство Грузии соблюдает стандарты, необходимые для борьбы с торговлей людьми

Госдепартамент США опубликовал доклад о торговле людьми, в котором речь идет и о Грузии.



Согласно докладу, правительство Грузии полностью соответствует минимальным стандартам, необходимым для искоренения торговли людьми. За отчетный период, благодаря демонстрации серьезных и устойчивых усилий, Грузия осталась на «первом уровне» (Tier 1).



«Эти усилия включали большее количество преследований и судебных процессов против торговцев людьми, большее количество выявленных жертв, а также увеличение финансирования приютов для пострадавших от торговли людьми. Впервые за несколько лет суды присудили компенсацию жертвам. Генеральная прокуратура издала директиву, обязывающую назначение координаторов по работе с жертвами-свидетелями в делах о торговле людьми. Несмотря на то, что правительство соответствует минимальным стандартам, было расследовано меньше дел о торговле людьми, а общие усилия по выявлению и преследованию случаев сексуальной эксплуатации оказались недостаточными. Правоохранительные органы требовали от жертв оставаться в стране до завершения судебного процесса, что потенциально могло препятствовать сотрудничеству иностранных жертв, желавших репатриироваться, тогда как судьи ни разу не присудили реституцию по уголовным делам. Усилия правительства по выявлению жертв и предоставлению им услуг в случаях, когда они не хотели сотрудничать с правоохранительными органами, оставались минимальными. Недостаток системного сотрудничества правительства с гражданским обществом затруднял усилия по борьбе с торговлей людьми», – говорится в докладе.



Также приведён ряд рекомендаций, необходимых к выполнению:



«Активное расследование преступлений, связанных с торговлей людьми, особенно сексуальной эксплуатации, и надлежащее наказание осужденных торговцев людьми, включая длительные сроки лишения свободы; выявление жертв торговли людьми среди уязвимых групп посредством проверки индикаторов торговли людьми; повышение потенциала правоохранительных органов; увеличение ресурсов и количества тренингов для планирования правоохранительных операций на основе разведданных и доказательств; стимулирование участия пострадавших в расследованиях и уголовном преследовании посредством процедур, ориентированных на жертв; расширение ресурсов и возможностей трудовой инспекции для выявления жертв торговли людьми; усиление сотрудничества с гражданским обществом для предотвращения торговли людьми и защиты жертв; повышение возможностей и уровня осведомленности гражданского общества для идентификации жертв торговли людьми; повышение прозрачности межведомственного координационного совета по борьбе с торговлей людьми и регулярная публикация информации о государственных усилиях в этой сфере», – отмечается в докладе.



В документе также говорится, что торговцы людьми эксплуатируют женщин и девушек из Грузии в целях сексуальной эксплуатации внутри страны, в частности в Аджарии, а также за рубежом — на Кипре, в Египте, Турции и Объединённых Арабских Эмиратах. Обман происходит путем обещаний высокооплачиваемой работы за границей.



«Торговцы людьми вербуют жертв обманным путем, обещая им за границей высокооплачиваемую работу на чайных фабриках, в больницах, салонах, ресторанах и отелях. Грузия также является транзитной страной для женщин из Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Всё чаще торговцы используют онлайн-инструменты для вербовки и эксплуатации жертв сексуальной эксплуатации. Украинские беженцы, спасшиеся от войны России против Украины, и россияне, избежавшие военной мобилизации, являются уязвимыми к торговле людьми», – говорится в докладе.



В документе отмечается, что в отчетный период регионы Грузии, оккупированные Россией, оставались вне контроля грузинского правительства, а так называемые местные власти там поддерживались российскими силами.



«Представители России и Абхазии ограничили возможности международных организаций действовать в Абхазии, однако в этом регионе у них было больше возможностей для работы, чем в Южной Осетии. В результате не было доступной информации о наличии торговли людьми или о мерах абхазских и югоосетинских представителей в борьбе с этим явлением. Однако неправительственные организации считают, что вынужденные переселенцы из Абхазии и Южной Осетии, находящиеся на территории, контролируемой Грузией, особенно уязвимы к торговле людьми. Наблюдатели заявляют, что торговцы могли вовлекать мигрантов в принудительный труд в Абхазии. Граждане Северной Кореи, работающие в Абхазии, могли находиться в условиях эксплуатации с множеством признаков принудительного труда», – говорится в докладе.





