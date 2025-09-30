Минюст Грузии бахвалится оценками Госдепа США по борьбе с траффикингом

30.09.2025 12:14





«В направлении борьбы с торговлей людьми Грузия и в этом году получила наивысшую оценку», – говорится в информации, распространённой Министерством юстиции Грузии.



Согласно сообщению Минюста, Грузия уделяет особое внимание эффективной борьбе против торговли людьми (траффикинга).



«29 сентября 2025 года был опубликован ежегодный отчёт Госдепартамента США о торговле людьми (траффикинге), согласно которому, благодаря проведённым мерам против этого преступления, Грузия вновь оказалась на высшей ступени и уже десятый год подряд сохраняет место в так называемой первой категории среди 188 стран мира. В этом году только 33 страны заняли место в наивысшей категории оценки. Грузия и в этом году остаётся единственной страной в масштабе региона и среди государств — кандидатов в члены Европейского союза, которая заняла наивысшую позицию в оценке Госдепартамента США.



Следует отметить, что непосредственно из государств — членов ЕС в первую категорию не вошли 11 стран. Грузия уделяет значительное внимание эффективной борьбе против торговли людьми (траффикинга), что также является важной частью процесса интеграции страны в Европейский союз и создаёт безопасную и надёжную среду в стране и регионе в плане борьбы с транснациональной организованной преступностью. Согласно отчёту Госдепартамента США, Грузия полностью соответствует стандартам борьбы с этой формой организованной преступности, продолжает твёрдые, устойчивые, последовательные и скоординированные меры в направлении борьбы с траффикингом, что обуславливает наивысшую оценку страны. В отчёте Госдепартамента США подчёркивается усиленное внимание правительства Грузии ко всем направлениям борьбы с торговлей людьми (траффикингом) — как к предотвращению преступления, так и к выявлению и наказанию преступников и защите жертв. Лидирующая позиция Грузии в отчёте Госдепартамента США и достигнутый в отчётный период прогресс являются результатом эффективной работы межведомственного координационного совета по реализации мер против торговли людьми (траффикинга). Совет возглавляет министр юстиции Грузии, а в его состав входят представители всех соответствующих государственных органов, аппарата омбудсмена и партнёрских организаций», – говорится в информации Минюста.



Госдепартамент США опубликовал отчёт о торговле людьми, где речь идёт и о Грузии. Согласно отчёту, правительство Грузии соответствует необходимым стандартам для искоренения торговли людьми, и благодаря устойчивым усилиям правительства Грузия осталась на «первом уровне».







