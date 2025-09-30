Хабеишвили: Выключите телевизоры, выходите на Руставели

«Выключите телевизоры, выходите на Руставели!», — с таким посланием к гражданам обратился председатель политсовета «Национального движения» Леван Хабеишвили.



Послание Левана Хабеишвили из тюрьмы передал его адвокат Лаша Ткешеладзе.



Председатель политсовета партии призывает людей не оставаться дома у телевизора 4 октября и выйти на главный проспект столицы, чтобы отпраздновать победу.



По словам адвоката, Леван Хабеишвили призывает людей вынуть батарейки из пульта, выключить телевизоры и выйти на Руставели 4 октября.



«Никому нельзя оставаться дома, никому нельзя сидеть у телевизора, и я призываю всех быть на проспекте Руставели в день победы и объединиться, чтобы увидеть победу своими глазами», — заявил адвокат Лаша Ткешеладзе.



Информацию распространяет пресс-служба «Национального движения».







