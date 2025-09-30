|
|
|
Хабеишвили: Выключите телевизоры, выходите на Руставели
30.09.2025 12:38
«Выключите телевизоры, выходите на Руставели!», — с таким посланием к гражданам обратился председатель политсовета «Национального движения» Леван Хабеишвили.
Послание Левана Хабеишвили из тюрьмы передал его адвокат Лаша Ткешеладзе.
Председатель политсовета партии призывает людей не оставаться дома у телевизора 4 октября и выйти на главный проспект столицы, чтобы отпраздновать победу.
По словам адвоката, Леван Хабеишвили призывает людей вынуть батарейки из пульта, выключить телевизоры и выйти на Руставели 4 октября.
«Никому нельзя оставаться дома, никому нельзя сидеть у телевизора, и я призываю всех быть на проспекте Руставели в день победы и объединиться, чтобы увидеть победу своими глазами», — заявил адвокат Лаша Ткешеладзе.
Информацию распространяет пресс-служба «Национального движения».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна