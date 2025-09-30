Каладзе: Некоторые легкомысленные европейские бюрократы лишены справедливости

30.09.2025 14:15





Некоторые легкомысленные европейские бюрократы лишены справедливости, они никак не связаны ни с Европой, ни с ценностями. Их заявления полны политических нарративов, все это основано на лжи, клевете. Они продолжают делать угрожающие заявления,- так мэр Тбилиси, генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» прокомментировал заявления, которые вчера были сделаны на брифинге ПАСЕ.



По словам Каладзе, «эти люди до сих пор называют период до 2012 года в Грузии светочем демократии».



«Некоторые легкомысленные европейский бюрократы лишены справедливости, они никак не связаны ни с Европой, ни с ценностями. Их заявления полны политических нарративов, все это основано на лжи, клевете. Они продолжают делать угрожающие заявления.



Тем более те же люди, которые до сих пор называют период до 2012 года в Грузии светочем демократии. Это видит народ, общество видит это. Поэтому они – пусты, разрушены. Никакого доверия, участия. Они лишены всего, по сути »,- отметил Каладзе.



Вместе с тем, Каладзе задали вопрос о парламентских выборах в Молдове. На вопрос, поздравит ли он Майю Санду (прим. президент Молдовы) с победой, Каладзе ответил: «Где они?! Где они вообще – в СНГ».



На реплику журналиста о том, что Молдова уже приступила к процедуре выхода из СНГ, мэр Тбилиси ответил: «Хорошо, успехов!».



Напомним, что вчера на брифинге, состоявшемся в ПАСЕ, член парламента Объединенного королевства Джеймс Макклир сделал заявление о том, что нынешнее положение в Грузии является неприемлемым. Он также призывал "Грузинскую мечту" остановить "откат к авторитаризму".





