Президент GABA грузинского происхождения возглавит Бруклинское молодежное крыло Республиканской партии США

Президент Ассоциации грузино-американского бизнеса (GABA) Кетеван Голд, имеющее грузинское происхождение, возглавит Бруклинское молодёжное крыло Республиканской партии.



Решение было принято на съезде Республиканской партии в Нью-Йорке 25 сентября.



Как рассказала Кетеван Голд изданию Accent, доверие, оказанное ей Республиканской партией, очень ценно и ответственно для неё.



По её словам, её цель — информировать молодёжь о партийных ценностях, укреплять гражданскую активность и подавать им пример ответственного поведения.



«Это назначение — не просто профессиональный вызов для меня. Можно сказать, что это миссия, для выполнения которой я приложу все усилия. Моя цель — познакомить молодёжь с ценностями Республиканской партии. Поделиться с ними своим опытом и возможностями, поддержать их участие в решении гражданских вопросов, чтобы они могли участвовать в общественных процессах. Мы не должны забывать, что они — наше будущее, и их участие создаёт прочную, активную общественную основу граждан. Вовлекая их в активную политическую жизнь, я хочу показать им, что именно их голос создаёт реальную силу», — рассказала Кетеван Голд изданию Accent, добавив, что она уже работает над рядом проектов, включая цикл форумов, тренингов и встреч. Мероприятия будут насыщены образовательными и обучающими программами, а также практическими занятиями.



По ее словам, его назначение на эту должность «вдвойне важно, поскольку оно подчеркивает, что грузины могут не только активно участвовать в политической и общественной жизни Америки, но и обладают способностью брать на себя лидерские обязанности, становиться двигателями инноваций и позитивных перемен, защитниками ценностей, создающих свободу и сильное будущее».





