Берлинский офис TI: Призываем грузинское правительство прекратить притеснять и запугивать гражданское общество

30.09.2025 16:36





«Международная прозрачность» глубоко обеспокоена эскалацией преследований организаций гражданского общества в Грузии, - об этом говорится в заявлении Берлинского головного офиса организации «Международная прозрачность».



«Во время последней угрозы, по следствию о предполагаемом совершении преступлений против государства была вызвана и допрошена исполнительный директор организации «Международная прозрачность - Грузия» Эка Гигаури, по обвинениям, которые могут предусматривать до 15 лет лишения свободы. «Международная прозрачность» считает обвинения в саботаже, заговоре иностранных государств и финансовых преступлениях необоснованными», - говорится в заявлении.



В организации также заявили, что существует реальный риск того, что вскоре после допросов начнется и политическое преследование в отношении лидеров организаций гражданского общества, в том числе и Эки Гигаури.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





