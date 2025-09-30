Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Берлинский офис TI: Призываем грузинское правительство прекратить притеснять и запугивать гражданское общество


30.09.2025   16:36


«Международная прозрачность» глубоко обеспокоена эскалацией преследований организаций гражданского общества в Грузии, - об этом говорится в заявлении Берлинского головного офиса организации «Международная прозрачность».

«Во время последней угрозы, по следствию о предполагаемом совершении преступлений против государства была вызвана и допрошена исполнительный директор организации «Международная прозрачность - Грузия» Эка Гигаури, по обвинениям, которые могут предусматривать до 15 лет лишения свободы. «Международная прозрачность» считает обвинения в саботаже, заговоре иностранных государств и финансовых преступлениях необоснованными», - говорится в заявлении.

В организации также заявили, что существует реальный риск того, что вскоре после допросов начнется и политическое преследование в отношении лидеров организаций гражданского общества, в том числе и Эки Гигаури.


