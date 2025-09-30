МВД Грузии: агрессию Хасая вызвала попытка сексуализированного насилия со стороны избитого

30.09.2025 16:49





МВД Грузии сообщает, что сопровождавшее члена партии «Гирчи — больше свободы» Гелу Хасая лицо подтверждает факт избиения пострадавшего самим Хасая.



По его словам, пострадавший пытался оказать на Хасая насилие сексуального характера, что вызвало агрессию со стороны члена «Гирчи».



Ведомство отметило, что сам Гела Хасая подтверждает этот инцидент, но отрицает факт сексуализированного насилия в отношении него.



Напомним, Гелу Хасая, члена оппозиционной партии «Гирчи — больше свободы», задержали за умышленное причинение легкого вреда здоровью.



МВД сообщило, что вместе с ним задержан еще один человек: следствие установило, что обвиняемые нанесли различные телесные повреждения лицу 1975 года рождения и — скрылись с места происшествия. Пострадавший был доставлен в клинику.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





