Трамп назвал Медведева «тупым человеком» из-за ядерных угроз в адрес США

01.10.2025 00:15





Президент США Дональд Трамп во время выступления перед высшим командным составом Вооруженных сил Соединенных Штатов резко высказался в адрес заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, назвав его «тупым человеком». Такую характеристику Трамп объяснил ядерными угрозами Медведева в адрес Вашингтона.



«Россия нам слегка угрожала не так давно. И я отправил атомные подводные лодки — самое смертоносное оружие из созданных — [к берегам России]. Я сделал это из-за его упоминания слова «ядерный»… Это [слово упомянул] тупой человек, который работает на [Путина]», — заявил Трамп. Он подчеркнул, что распорядился направить «подлодку или две к берегу России просто для предосторожности», добавив, что США «не могут позволить людям разбрасываться этим словом направо и налево».



Американский президент также отметил технологическое превосходство США, заявив, что страна «на 25 лет опережает Россию и Китай» в развитии технологий производства подводных лодок.



Конфликт между Трампом и Медведевым начался летом, когда российский политик допустил возможность передачи ядерного оружия Ирану и резко раскритиковал американский ультиматум о завершении войны в Украине. В том же заявлении Медведев упомянул советскую систему автоматического ответного ядерного удара «Периметр» (или «Мертвая рука»), пригрозив США прямым военным конфликтом.



В ответ Трамп призвал Медведева «следить за словами», назвав его «несостоявшимся бывшим президентом России», который «вступает на опасную территорию». Кроме того, он охарактеризовал российскую экономику как «мертвую».



В начале августа американский лидер сообщил, что приказал разместить две атомные подводные лодки в «соответствующих регионах» на случай, если угрозы Медведева выйдут за рамки риторики. Вскоре после этого Трамп заявил, что США полностью готовы к возможному ядерному столкновению с Россией.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





