Официальный сайт посольства США не будет обновляться до восстановления полного финансирования
01.10.2025 11:59
«Из-за приостановки финансирования страница посольства в Facebook не будет регулярно обновляться до полного восстановления функционирования» — об этом сообщает посольство США в Грузии.
По информации посольства, получить данные о предоставляемых услугах и статусе работы можно через официальный сайт.
«Из-за приостановки финансирования эта страница не будет регулярно обновляться до полного восстановления функционирования, за исключением информации о неотложной безопасности.
В этот период запланированные паспортные и визовые услуги, как на территории США, так и в американских посольствах и консульствах за рубежом, будут продолжены — по возможности. Для получения информации о наших услугах и статусе работы, посетите сайт: travel.state.gov», — говорится в сообщении посольства.
