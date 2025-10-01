|
Манджгаладзе: «Обращение» Иванишвили - прямое признание страха перед 4 октября
01.10.2025 12:08
Распространенное Иванишвили «обращение» не что иное, как прямое признание страха перед 4 октября - то, что Иванишвили сам решил публично написать о 4 октября, означает, что его действительно пугает сила единства грузинского народа, - об этом заявил лидер «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе.
По его словам, «когда режим начинает превентивно оправдываться, это подтверждает страх и то, что его вера пошатнулась».
«Распространенное Иванишвили «обращение» не что иное, как прямое признание страха перед 4 октября.
Главное в его тексте - не дешёвый бред в стиле Шатиришвили о вымышленных врагах, а тот факт, что сам Иванишвили решил публично написать о 4 октября. Это означает, что его действительно пугает сила единства грузин.
История мировой политики не раз показывала, что когда режим начинает превентивно оправдываться, это подтверждает страх и то, что его уверенность пошатнулась.
Но этот страх - не только проявление их слабости, это доказательство нашей силы, силы единства грузин! Иванишвили чувствует, что именно единство народа делает 4 октября переломным днем.
Этот день будет днём не только протеста, но и днём подтверждения выбора будущего Грузии, того, что свобода - это наш выбор, и никто не может его заблокировать и отнять.
4 октября грузинский народ единогласно скажет главное слово: узурпатор должен уйти! Узурпатор должен пасть! 4 октября - день победы грузин! Верьте, придите, победите!», - заявил Паата Манджгаладзе.
