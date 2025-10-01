Папуашвили: Никому, в том числе ни одному брюссельскому бюрократу, мы не позволим вернуть Грузию в 90-е

01.10.2025 12:47





«Публично заявлено, что со стороны «Нацдвижения» планируется насилие, очевидно, что на 4 октября они готовят насильственные действия. Мы также увидели, что пресс-секретарь Европейской комиссии выразила солидарность с насилием, запланированным «Нацдвижением», что является поразительным скандалом», — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



По его словам, пресс-секретарь Еврокомиссии разделила ответственность за анонсированное насилие со стороны оппозиции.



«Все, и внутри страны, и за её пределами, должны осознавать: за любое насилие, которое произойдёт 4 октября со стороны «Нацдвижения» и организаторов или участников акции, ответственность несёт также Еврокомиссия в лице своего пресс-секретаря. А также — посольство ЕС, которое ни никоим образом не отмежевалось от этого. Поэтому я всем говорю ещё раз: если произойдёт хотя бы один случай насилия, если даже просто будет брошен камень — не говоря уже о «коктейлях Молотова» и другой пиротехнике, которая, по-видимому, считается краеугольным камнем европейских ценностей — ответственными будут те, кто выражает солидарность насильникам», — заявил Папуашвили.



Он отметил, что государство спокойно и профессионально следит за происходящим:



«Мы увидели разные схемы — в том числе, как используются образовательные учреждения для подготовки внутренних террористов. Всё это находится под наблюдением. Вся информация известна. Как только произойдёт акт насилия, и будут юридические основания для уголовной ответственности — государство, безусловно, примет меры. Мы никому — в том числе ни одному брюссельскому бюрократу — не позволим вернуть Грузию в 90-е годы. Если кто-то настолько поверхностно и равнодушно относится к нашей стране и думает, что может использовать Грузию для своих политических интриг — этот человек, независимо от его должности и страны, глубоко ошибается», — подчеркнул председатель парламента.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





