Увеличенные штрафы за нарушение сроков пребывания вступили в силу в Грузии
01.10.2025 12:59
С 1 октября вступили в силу поправки в миграционное законодательство.
Во-первых, увеличились штрафы за просрочку иностранцами пребывания в стране:
▪️ Превышение до 3 месяцев — штраф 1000 лари (ранее 180 лари) и возможный запрет на въезд сроком до 6 месяцев.
▪️ Превышение от 3 месяцев до 1 года — штраф 2000 лари (ранее 360 лари) и возможный запрет на въезд сроком до 2 лет.
▪️ Превышение более 1 года — штраф 3000 лари и возможный запрет на въезд сроком до 3 лет.
Во-вторых, иностранцев могут выдворить из Грузии и запретить въезд на срок от 3 до 5 лет в случае совершения административного правонарушения.
При этом в законе сказано, что человека нельзя выдворить из Грузии в государство, где:
▪️ Он подвергается преследованию за политические убеждения или за деяние, которое не считается преступлением по законодательству Грузии.
▪️ Его преследуют за деятельность в сфере защиты прав человека и мира, а также за прогрессивную общественно-политическую, научную или творческую работу.
▪️ Его жизни или здоровью угрожает опасность.
▪️ Существует риск применения пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения либо причинения тяжкого вреда.
