The Guardian: осужденные лидеры оппозиции Грузии призвали Великобританию ввести санкции против «Мечты»

01.10.2025 15:35





Британская газета The Guardian сообщает, что грузинские оппозиционные политики направили главе МИД Великобритании письмо о связях между «Грузинской мечтой» и Ираном.



По данным издания, 7 задержанных оппозиционных политиков призывают министра иностранных дел Соединенного Королевства Иветт Купер ввести санкции за «беспрецедентное расширение» иранского влияния в Грузии — против тех, кто устанавливает связи с Ираном, а также против «владельцев пропагандистских агентств», действующих в Грузии, включая тех, кто «базируется в Лондоне» и распространяет сообщения грузинского правительства».



«Мы со всем уважением призываем вас рассмотреть вопрос о распространении санкций против этих лиц, их организаций и членов их семей, чтобы они больше не могли пользоваться преимуществами демократического общества Великобритании, поскольку они стремятся подорвать его», — приводится цитата.



По данным издания, задержанные грузинские оппозиционеры пишут, что «они» задержаны поддерживаемым Россией режимом «Грузинская мечта», а правящая партия налаживает связи с Тегераном.



Это, указывают оппозиционеры, подтверждается «выражением солидарности» замглавой МИД Грузии Александром Хвтисиашвили Ирану после ударов США по иранским ядерным объектам, а также визитом премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Тегеран, где он стоял рядом с лидерами ХАМАС и «Хезболлы» на фоне криков «Смерть — Америке!».



Задержанные политики пишут, что «в последние годы «Грузинская мечта» и ее собственник, олигарх Бидзина Иванишвили добились полного контроля над всеми государственными институтами, и государство постепенно разрушает демократический конституционный строй».



Подчеркивается, что число ползаключенных на душу населения в Грузии больше (более 60), чем в России.



«Гражданское общество подвергается нападкам с помощью драконовского законодательства, аналогичного российскому, и целью является его полное уничтожение. Не меньшее беспокойство вызывает беспрецедентное расширение влияния Ирана», — пишут лидеры оппозиции, которую «Мечта» называет «радикальной».



«Соединенное Королевство уже проявило лидерство, введя санкции против членов репрессивного аппарата «Грузинской мечты» — меры, которые оказали реальное воздействие и были глубоко оценены нашим народом. Тем не менее, мы обеспокоены тем, что основные спонсоры «Грузинской мечты» — деловые партнеры, члены семьи господина Иванишвили и владельцы пропагандистских СМИ, которые, согласно достоверным сообщениям, распространяют дезинформацию, подготовленную российским почерком, в том числе против Великобритании, — продолжают извлекать выгоду из финансовой системы Великобритании, в то время как некоторые из них сообщается, что их операции базируются в Лондоне», — говорится в письме 7-ми осужденных лидеров оппозиции.





