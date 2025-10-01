НПО: c 28 ноября 2024 года в Грузии пострадал 181 журналист

НПО «Центр медиа, информации и социальных исследований» рассмотрела 434 инцидента в отношении журналистов Грузии, СМИ и гражданских организаций, работающих по вопросам медиа.



НПО подчеркивает, что в ряде случаях, в рамках одного инцидента имели место несколько правонарушений. Центр сообщил, что нарушения против представителей СМИ в Грузии участились после начала проевропейских протестов, и в итоге с 28 ноября 2024 года по сегодняшний день пострадал 181 журналист.



В день выборов 2024 года Центр зарегистрировал 70 случаев нарушения прав журналистов.



Также отмечается, что в течение 2024 года зарегистрировано 9 случаев необоснованного отказа во въезд иностранным журналистам в Грузию.



Медиасреда в Грузии: находится в критическом состоянии — против независимых журналистов и СМИ зафиксированы такие нарушения, как:



• физическое насилие;

• незаконное задержание;

• допрос;

• запрет на съемку;

• недопуск в административные здания;

• незаконные штрафы;

• устные оскорбления, угрозы и многое другое.



НПО отмечает, что виновники до сих пор не понести наказание — даже идентифицированные.



В докладе говорится и о деле против основательницы Batumelebi/Netgazeti Мзии Амаглобели. Отмечается, что международные организации считают, что этот вопрос политически мотивирован и требуют ее незамедлительного освобождения.



Подчеркивается, что парламент Грузии стал органом, принимающим репрессивное законодательство против НПО и СМИ, что угрожает существованию независимой журналистики и гражданского сектора в Грузии.



Выявлено:



• 1 случай политически мотивированного приговора — дело Мзии Амаглобели;

• 122 случая физического насилия (40 из них — нанесенные журналистам повреждения);

• 104 случая незаконного вмешательства в журналистскую деятельность (запрет на съемку — 65, запрет на вход в административные здания — 18, недопуск на публичные мероприятия — 9, недопуск на судебные заседания – 9, приостановление аккредитации — 3);

• инциденты правовой категории — 102 случая (наложение штрафа за выполнение профессиональных обязанностей при освещении акций – 37 случаев (за т.н. перекрытие проспекта Руставели), а также другие виды финансовых санкций (наложенные на медиа-организацию, а также штраф за публикацию в социальных сетях (17 случаев) и судебные преследования (вызовы в суд — 19), незаконное задержание (11 случаев), законодательство, ограничивающее деятельность СМИ (5 случаев), иски SLAPP (Strategic lawsuits against public participation — Стратегические судебные иски, направленные против участия общественности — ред.) — 5 случаев, допрос — 5, устное предупреждение — 3).

Словесные оскорбления, запугивание и дискредитация — 108 случаев:



• словесные оскорбления — 65;

• травля — 22;

• дискредитация — 21;

• Посягательство на собственность — 29 случаев:

• повреждение оборудования — 13;

• изъятие оборудования — 14;

• материальный ущерб (дом, автомобиль) — 2 случая.

• Нарушения трудовых прав (с января 2025 года по настоящее время) — 22 случая (все они связаны с «Первым каналом Грузии», ОВГ)

• увольнение – 12 случаев;

• наложение дисциплинарного взыскания — 8 случаев;

• ограничение права на труд (недопуск на работу) — 2 случая.





