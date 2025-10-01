️Член оппозиционной партии «ЕНД» Звиад Куправа задержан «за призывы к свержению власти»

Служба государственной безопасности заявила, что, по данным следствия, 30 сентября 2025 года Куправа разместил в соцсетях видео, в котором призвал граждан сорвать выборы 4 октября и свергнуть государственную власть.



«Чтобы скрыть преступный характер своих призывов, он назвал выборы «русской спецоперацией», избирательный участок — «пунктом спецоперации», а государственную власть — «Иванишвили».



При задержании Куправа оказал сопротивление представителям СГБ, что они квалифицируют по ст. 317 и 353 УК Грузии — призывы к свержению власти и сопротивление действиям представителей власти.



В СГБ отметили, что в опубликованном видео он также мотивировал свои действия ультиматумом: требовал освободить из заключения Михеила Саакашвили и других лиц, которых он называл политзаключёнными.



Кроме того, Куправа анонсировал совершение другого преступления, предусмотренного статьёй 162 УК Грузии, — препятствование осуществлению избирательного права с применением насилия или угрозы насилия, сообщает СГБ.



Служба государственной безопасности также заявила, что будет внимательно отслеживать все подобные заявления и действия с преступным умыслом для их юридической оценки и реагирования», - говорится в сообщении СГБ.



TV Formula сообщает, что, по имеющейся информации, Куправа был избит.



Согласно данным платформы politpatimrebi.ge, Куправа уже 10-й по счету оппозиционный политик, кого отправляют в тюрьму.





