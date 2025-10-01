«Национальное движение» выступило с заявлением в связи с арестом Звиада Куправа

«Единое национальное движение» выступило с заявлением в связи с арестом Звиада Куправа.



«Российская банда предателей-преступников продолжает репрессии по политическим мотивам.



Сегодня был арестован Звиад Куправа, член фракции «Единого национального движения» в Тбилисском сакребуло.



Все красные линии для правительства Иванишвили стёрты. С момента прихода к власти они не признают свободу слова и самовыражения, ограничивают конституционные права и сажают наших граждан в тюрьмы за политические высказывания.



Страх банды Иванишвили ещё больше усилился с приближением 4 октября, поэтому важно не поддаваться на провокации, устраиваемые властями в оставшиеся дни.



4 октября грузинский народ соберётся на проспекте Руставели, где мирным, законным, конституционным путём скажет свое слово российскому марионеточному правительству!



Всё это скоро закончится раз и навсегда, все политзаключённые будут освобождены, и мы вернёмся к строительству единой, сильной, свободной, независимой, европейской, достойной Грузии!» — говорится в заявлении.



Для справки, Служба государственной безопасности задержала депутата Тбилисского сакребуло от «Национального движения» Звиада Куправа. По данным СГБ, задержание Куправа связано с опубликованным им видеообращением о срыве выборов.







