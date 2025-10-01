«За решеткой может оказаться больше людей». Масштабный митинг ожидается в Тбилиси 4 октября

С приближением выборов 4 октября в Тбилиси и Грузии наращивают подготовку к антиправительственным выступлениям: в фейсбук-группах делятся соображениями и идеями, а также предлагают ночлег тем, кто приезжает в столицу из регионов. Массовых выступлений, подобных тем, что состоялись в ноябре и декабре прошлого года, не было давно — демонстранты надеются, что в день выборов получится собрать большое количество людей.



Оппозиция сейчас поделена на две части. Четыре крупные партии, которые могли пройти в парламент в 2024-м, но сочли выборы нелегитимными, разошлись о мнениях относительно стратегии на выборы местного самоуправления.



«Лело» и «За Грузию» временно объединили силы и принимают в них участие (об обещаниях к выборам мэра Тбилиси можно прочитать тут).



Две другие партии — «Единое национальное движение» и «Коалиция за перемены» — наряду с частью участников протестов считают решение коллег ошибочным и указывают на то, что оно придает нынешней власти легитимность.



Многие оппозиционные политики сейчас находятся под стражей. Среди них все четыре лидера «Коалиции за перемены». Арестован и Леван Хабеишвили, один из лидеров «Единого национального движения». Гиорги Гахариа, бывший председатель Правительства и лидер «За Грузию», с лета находится в Германии и пока не собирается возвращаться. Основатели «Лело» Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе также были в заключении, но их помиловал президент Михеил Кавелашвили.



Судя по постам в группе протестующих Daitove (насчитывает более 200 тысяч участников), 4 октября должна либо произойти, либо начаться революция. Каким именно образом, не уточняется.



При этом, прочитав посты и комментарии, можно сделать выводы, что члены данного сообщества настроены на успех: люди предлагают единомышленникам из региона ночлег и помощь. Другие надеются, что на улицу выйдет рекордное количество человек — число участников акций постепенно падало с декабря прошлого года, когда повысили штрафы за перекрытие дороги до 5000 лари. Штраф в эту сумму получили многие демонстранты.



Власти и «Грузинская мечта» говорят, что никакой революции не будет. Глава правительства Иракли Кобахидзе предупредил о недопустимости правонарушений и отметил: «Анонсированная революция не будет успешной, но за решеткой может оказаться больше людей, чем в прошлый раз. Наш долг — всех предупредить. Пускай потом не удивляются, если закон им жестко ответит».



Арестованные по этому делу уже есть — Звиад Куправа, член тбилисского Сакребуло. Его обвиняют в призыве к свержению власти. По версии следствия, он разместил этот призыв в соцсетях — в ролике, названном «Урок свержения Иванишвили».





