Паата Бурчуладзе «Грузинской мечте» - Не бойтесь, мы идем мирно, не нарушим закон

Мы идём мирно, мы не нарушим закон, но предупреждаем, и вы не нарушайте закон и действуйте в рамках закона! - так обратился к «Грузинской мечте» основатель движения «Проспект Руставели» Паата Бурчуладзе.



Бурчуладзе говорил на брифинге о заявлении, поданном в мэрию в связи с акцией протеста 4 октября, на которое мэрия Тбилиси недавно опубликовала ответное письмо.



«4 октября впервые в истории Грузии проводится народное собрание. Мы, как и записано в Конституции и законе, обратились в мэрию и уведомили её. Мы не были обязаны просить разрешения. Мы уведомили, что население Грузии проводит народное собрание, и мы хотим, чтобы на площади Свободы, рядом с парламентом, с оперным театром и на площади Республики были установлены четыре сцены. Мы сделали это законно, но сегодня получили ответ - не собирайтесь в слишком большом количестве и установите одну сцену.



Господа, это очень важное собрание, которое мы проводим. Мы говорим тому, кто это написал - не бойтесь, мы идём мирно, мы не нарушим закон, мы миролюбивый народ, который хочет, чтобы наша страна была свободной, поэтому нарушений Конституции не будет, это принадлежит нам по нашей Конституции, мы не нарушим закон, но мы также предупреждаем : и вы не нарушайте закон и поступайте в рамках закона!», - обратился Паата Бурчуладзе к правящей партии.





