|
|
|
G7 обсудит использование полной стоимости российских замороженных активов для завершения войны
02.10.2025 09:54
Мы, министры финансов «Большой семерки», договорились предпринять совместные шаги для усиления давления на Россию для того, чтобы закончить жестокую войну против Украины и поддержать Украину в попытках защитить себя, - указано в заявлении, которое было распространено по завершению встречи министров финансов «Большой семерки», проходившей в виртуальном формате.
По заявлению министров, действия России, вызывающие эскалацию, в том числе нарушение воздушного пространства стран-членов НАТО, увеличение числа атак на мирное население и повреждение правительственных и дипломатических зданий в Украине, являются неприемлемыми и подрывают попытки по установлению мира.
В заявлении также говорится, что «Большая семерка» развивает разные варианты для удовлетворения финансовых нужд Украины и оказания давления на Россию.
«Указанные меры включают в себя координированное использование полной стоимости российских государственных активов, иммобилизованных в нашей юрисдикции, для окончания войны и обеспечения справедливого и устойчивого мира в Украине», - говорится в заявлении.
Министры финансов «Большой семерки» также отметили, что они предпринимают смелые шаги для увеличения экономических расходов России, давления на основные сектора экономики, такие как: энергетика, финансы, военно-промышленная база, особые экономические зоны, а также пособников и спекулянтов.
«Это остановит поиск средств на поддержку военной агрессии России и окажет сильное влияние на тех, кто нарушает эти ограничительные меры», - говорится в заявлении.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна