G7 обсудит использование полной стоимости российских замороженных активов для завершения войны

02.10.2025 09:54





Мы, министры финансов «Большой семерки», договорились предпринять совместные шаги для усиления давления на Россию для того, чтобы закончить жестокую войну против Украины и поддержать Украину в попытках защитить себя, - указано в заявлении, которое было распространено по завершению встречи министров финансов «Большой семерки», проходившей в виртуальном формате.



По заявлению министров, действия России, вызывающие эскалацию, в том числе нарушение воздушного пространства стран-членов НАТО, увеличение числа атак на мирное население и повреждение правительственных и дипломатических зданий в Украине, являются неприемлемыми и подрывают попытки по установлению мира.



В заявлении также говорится, что «Большая семерка» развивает разные варианты для удовлетворения финансовых нужд Украины и оказания давления на Россию.



«Указанные меры включают в себя координированное использование полной стоимости российских государственных активов, иммобилизованных в нашей юрисдикции, для окончания войны и обеспечения справедливого и устойчивого мира в Украине», - говорится в заявлении.



Министры финансов «Большой семерки» также отметили, что они предпринимают смелые шаги для увеличения экономических расходов России, давления на основные сектора экономики, такие как: энергетика, финансы, военно-промышленная база, особые экономические зоны, а также пособников и спекулянтов.



«Это остановит поиск средств на поддержку военной агрессии России и окажет сильное влияние на тех, кто нарушает эти ограничительные меры», - говорится в заявлении.





