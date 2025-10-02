Грузия присоединится к французской инициативе по созданию антинаркотической коалиции

02.10.2025 11:26





В рамках саммита Европейского политического сообщества (EPC) у премьер-министра Грузии будет возможность принять участие в круглом столе с европейскими лидерами, посвященном экономике, отношению Европы к экономике, рассказал грузинским журналистам руководитель администрации правительства Грузии Леван Жоржолиани.



Грузинская делегация во главе с премьер-министром находится в столице Дании Копенгагене, где проходит седьмой саммит Европейского политического сообщества.



«Экономика является для нас одним из важнейших приоритетов, соответственно мы являемся одним из лидеров в Европе по темпам экономического роста. Мы сохраняем этот тренд уже несколько лет, что очень важно. Мы будем говорить на эти темы. Премьер-министр также присоединяется к французской инициативе по созданию коалиции по борьбе с наркотиками. Правительство Грузии очень активно работает в этом направлении, особенно МВД, которое за последние месяцы изъяло беспрецедентное количество наркотиков, арестовало крупных наркоторговцев и привлекло их к ответственности», — заявил Леван Жоржолиани.







