Александр Вучич: У меня прекрасные отношения с Грузией

02.10.2025 12:05





«У меня прекрасные отношения с Грузией, мне не сильно интересно, что скажут о нас некоторые, наше дело — заботиться о стране и народе», — заявил президент Сербии Александр Вучич в Копенгагене перед началом саммита Европейского политического сообщества.



По его словам, Сербии следует повысить уровень экономического сотрудничества с Грузией.



«У меня прекрасные отношения с Грузией, с президентом Кавелашвили, с которым я недавно встречался в Нью-Йорке. Вчера я сидел рядом с премьер-министром Ираклием Кобахидзе, и у нас состоялась хорошая беседа. Сегодня мы продолжим обсуждение важных вопросов. У нас есть некоторые грузинские инициативы, которые необходимо изучить, проанализировать и ответить на них, но нам также необходимо повысить уровень нашего экономического сотрудничества. В современном мире каждый занят своим делом, и мало кто хочет выслушать другую сторону. Мы всегда будем готовы выслушать всех и надеемся, что грузинская сторона поступает также. Честно говоря, мне не сильно интересно, что скажут о нас некоторые, наше дело — заботиться о стране и народе», — отметил президент Сербии.



Саммит Европейского политического сообщества проходит в столице Дании. В саммите также участвует грузинская делегация во главе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе.





