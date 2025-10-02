|
|
|
Правительство Грузии объявило 3 октября выходным днём
02.10.2025 12:07
Постановлением Правительства Грузии 3 октября объявлено выходным днём для сотрудников административных органов.
Документ подписан Премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.
Постановление не распространяется на финансовые обязательства, подлежащие исполнению лицами, подлежащими надзору со стороны Национального банка Грузии.
Напомним, что 4 октября в Грузии пройдут выборы в местные органы самоуправления.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна