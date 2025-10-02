Правительство Грузии объявило 3 октября выходным днём

02.10.2025 12:07





Постановлением Правительства Грузии 3 октября объявлено выходным днём для сотрудников административных органов.



Документ подписан Премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.



Постановление не распространяется на финансовые обязательства, подлежащие исполнению лицами, подлежащими надзору со стороны Национального банка Грузии.



Напомним, что 4 октября в Грузии пройдут выборы в местные органы самоуправления.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





