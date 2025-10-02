Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Сегодня кандидаты в мэры Тбилиси проведут дебаты на Первом канале Грузии


02.10.2025   13:41


Сегодня на Первом канале пройдут дебаты кандидатов в мэры Тбилиси от зарегистрированных избирательных субъектов, участвующих в муниципальных выборах 2025 года.

В дебатах примут участие следующие кандидаты:

«Язык, Отечество, Вера» – Темур Бокелавадзе (избирательный номер 1);

«Консерваторы для Грузии» – Зураб Махарадзе (избирательный номер 3);

«Свободная Грузия» – Каха Кукава (избирательный номер 7);

«Альянс патриотов» – Отар Читанава (избирательный номер 8);

«Для сильной Грузии – Лело» – Ираклий Купрадзе (избирательный номер 9);

«Грузия» – Георгий Лилуашвили (избирательный номер 11);

«Партия зеленых» – Георгий Гачечиладзе (избирательный номер 12);

«Гирчи» – Яго Хвичия (избирательный номер 36);

«Грузинская мечта» – Каха Каладзе (избирательный номер 41).

Дебаты будут обеспечены сурдопереводом. Они также будут транслироваться на «Радио Грузии» и онлайн-платформах Первого канала. Предвыборные дебаты пройдут в соответствии со всеми международными стандартами и ценностями Общественного вещателя.

Дебаты кандидатов в мэры Тбилиси начнутся сегодня в 22:00 на Первом канале.


