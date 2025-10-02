|
Кобахидзе: На всех встречах с европейскими лидерамимы обсуждаем наши национальные интересы
02.10.2025 14:14
Это очень важный формат, где у нас есть возможность поговорить с европейскими лидерами. У нас также была возможность пообщаться с рядом лидеров на вчерашнем ужине, — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе перед началом саммита Европейского политического сообщества.
По его словам, грузинская делегация обсуждает с европейскими лидерами пути продвижения страны к евроинтеграции.
Кроме того, по словам Кобахидзе, панельная дискуссия в рамках саммита будет посвящена экономическим интересам, включая транзитный потенциал.
«Мы везде говорим о наших национальных интересах, о нашем видении того, как двигаться вперёд в направлении европейской интеграции, которая является одним из главных приоритетов нашей внешней политики. Вчера мы обменялись мнениями и идеями с лидерами, и сегодня также используем этот формат, чтобы максимально поговорить о наших национальных интересах с европейскими партнёрами. Что касается панельной дискуссии, то тема – экономика и экономические интересы Европы, в том числе в плане взаимосвязанности и минералов. Вы знаете, что у Грузии очень серьёзный потенциал в этом плане, в том числе в плане транзита. Мы будем говорить об этом с европейскими партнёрами», – сказал Кобахидзе.
