Самадашвили: Визит в Копенгаген Кобахидзе использует для своей пиар-кампании

02.10.2025 15:55





Визит в Копенгаген Кобахидзе использует для своей пиар-кампании, чтобы уверить оставшихся сторонников в том, что он где-то и с кем-то говорит – Реальность же такова, что процесс вступления в Евросоюз приостановлен, и со стороны европейских лидеров мы не слышим ни одного заявления, указывающего на какие-то изменения в этом направлении, - указанное заявление сделал один из лидеров «Лело – Сильная Грузия» Саломе Самадашвили.



По её словам, формат европейских политических объединений подразумевает приглашение всех государств, соответственно, в Копенгагене находится и «Грузинская мечта».



«Формат европейских политических организаций подразумевает приглашение представителей всех стран, расположенных на Европейском континенте. Мы видим, что туда, соответственно, приглашены и представители режима «Грузинской мечты». Параллельно с этим, фактически, в Совете Европы продвигается процесс, ставящий под вопрос даже саму целесообразность членства Грузии в Совете Европы. Все должны понимать, что единственное, для чего Кобахидзе (прим. премьер-министр Грузии) использует свой визит в Копенгаген, это пиар-кампания, чтобы убедить своих оставшихся сторонников в том, что он где-то и с кем-то разговаривает. Реальность же такова, что процесс вступления в Евросоюз приостановлен, и со стороны европейских лидеров мы не слышим ни одного заявления, указывающего на какие-то изменения в этом направлении. Хотя мы видели, что Совет Европы, путем межгосударственного иска, уже рассматривает усиление давления на «Грузинскую мечту». Это та реальность, которую в стране создала российская политика Кобахидзе и Бидзины Иванишвили (прим. почетный учредитель правящей партии «Грузинская мечта») », -заявила Самадашвили.





