Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Самадашвили: Визит в Копенгаген Кобахидзе использует для своей пиар-кампании


02.10.2025   15:55


Визит в Копенгаген Кобахидзе использует для своей пиар-кампании, чтобы уверить оставшихся сторонников в том, что он где-то и с кем-то говорит – Реальность же такова, что процесс вступления в Евросоюз приостановлен, и со стороны европейских лидеров мы не слышим ни одного заявления, указывающего на какие-то изменения в этом направлении, - указанное заявление сделал один из лидеров «Лело – Сильная Грузия» Саломе Самадашвили.

По её словам, формат европейских политических объединений подразумевает приглашение всех государств, соответственно, в Копенгагене находится и «Грузинская мечта».

«Формат европейских политических организаций подразумевает приглашение представителей всех стран, расположенных на Европейском континенте. Мы видим, что туда, соответственно, приглашены и представители режима «Грузинской мечты». Параллельно с этим, фактически, в Совете Европы продвигается процесс, ставящий под вопрос даже саму целесообразность членства Грузии в Совете Европы. Все должны понимать, что единственное, для чего Кобахидзе (прим. премьер-министр Грузии) использует свой визит в Копенгаген, это пиар-кампания, чтобы убедить своих оставшихся сторонников в том, что он где-то и с кем-то разговаривает. Реальность же такова, что процесс вступления в Евросоюз приостановлен, и со стороны европейских лидеров мы не слышим ни одного заявления, указывающего на какие-то изменения в этом направлении. Хотя мы видели, что Совет Европы, путем межгосударственного иска, уже рассматривает усиление давления на «Грузинскую мечту». Это та реальность, которую в стране создала российская политика Кобахидзе и Бидзины Иванишвили (прим. почетный учредитель правящей партии «Грузинская мечта») », -заявила Самадашвили.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна