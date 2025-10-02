Кобахидзе встретился с Генеральным секретарём Совета Европы Аленом Берсе

02.10.2025 18:52





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с Генеральным секретарём Совета Европы Аленом Берсе в рамках состоявшегося в Копенгагене саммита Европейского политического сообщества.



На встрече обсуждались вопросы сотрудничества Грузии и Совета Европы, а также резолюции, принятые Парламентской ассамблеей Совета Европы.



«На встрече мы затронули все темы, включая Парламентскую ассамблею Совета Европы. Как вы знаете, мы приостановили нашу деятельность в Ассамблее после принятия Парламентской ассамблеей соответствующей резолюции. И здесь мы также выразили полную готовность к сотрудничеству с Советом Европы, мы готовы сотрудничать с Парламентской ассамблеей, хотя это сотрудничество должно быть основано на конкретных принципах. Я поблагодарил господина Алана Берсе за его участие в процессах, связанных с нашей страной, и надеюсь, что и в будущем эти отношения будут продолжаться в конструктивном ключе», — сказал Ираклий Кобахидзе.



Во встрече также приняли участие министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили и руководитель аппарата правительства Леван Жоржолиани.







