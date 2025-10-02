Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кобахидзе: В Копенгагене ряд высокопоставленных лидеров выразили готовность пересмотреть отношения


02.10.2025   19:11


Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подвел итоги визита в Копенгаген, где принял участие в саммите Европейского политического сообщества.

Как заявил Кобахидзе журналистам, в ходе форума ряд высокопоставленных лидеров выразили готовность пересмотреть отношения и открыть обсуждение обсуждение по всем вопросам, связанным со стремлением Грузии к ЕС.

«Завершили визит, формат интересный, у нас были двусторонние встречи, я встретился с генеральным секретарём Совета Европы, генеральным секретарём ОБСЕ, а также выступил в формате панельной дискуссии, где мы обсуждались экономические вопросы и вопросы взаимосвязанности. Самое интересное, что у меня была возможность непосредственно переговорить, наверное, более чем с 30 лидерами. Со всеми этими лидерами мы говорили о национальных интересах, о необходимости и перспективах пересмотра отношений между Грузией и Евросоюзом. Интересно, что ряд высокопоставленных лидеров выразили готовность пересмотреть наши отношения и открыть обсуждение обсуждение по всем вопросам, связанным со стремлением Грузии к ЕС. Это очень хороший импульс. А теперь будем ждать», — сказал Кобахидзе.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна