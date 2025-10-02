Кобахидзе: В Копенгагене ряд высокопоставленных лидеров выразили готовность пересмотреть отношения

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подвел итоги визита в Копенгаген, где принял участие в саммите Европейского политического сообщества.



Как заявил Кобахидзе журналистам, в ходе форума ряд высокопоставленных лидеров выразили готовность пересмотреть отношения и открыть обсуждение обсуждение по всем вопросам, связанным со стремлением Грузии к ЕС.



«Завершили визит, формат интересный, у нас были двусторонние встречи, я встретился с генеральным секретарём Совета Европы, генеральным секретарём ОБСЕ, а также выступил в формате панельной дискуссии, где мы обсуждались экономические вопросы и вопросы взаимосвязанности. Самое интересное, что у меня была возможность непосредственно переговорить, наверное, более чем с 30 лидерами. Со всеми этими лидерами мы говорили о национальных интересах, о необходимости и перспективах пересмотра отношений между Грузией и Евросоюзом. Интересно, что ряд высокопоставленных лидеров выразили готовность пересмотреть наши отношения и открыть обсуждение обсуждение по всем вопросам, связанным со стремлением Грузии к ЕС. Это очень хороший импульс. А теперь будем ждать», — сказал Кобахидзе.







