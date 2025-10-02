ПАСЕ утвердила резолюцию о Грузии с призывом прекратить «демонтаж демократии»

02.10.2025 20:13





Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла критическую резолюцию о ситуации в Грузии. За документ проголосовали 68 членов Ассамблеи, семь выступили против, двое воздержались.



В Страсбурге во время обсуждения находились представители грузинской оппозиции, в том числе лидер «Национального движения» Тина Бокучава.



Резолюция под названием «Поддержка демократии и верховенства закона в Грузии» фиксирует серьёзное ухудшение демократических процессов в стране и содержит ряд жёстких оценок:



Ассамблея, в частности, выражает глубокую обеспокоенность тем, что грузинские власти систематически игнорируют её рекомендации и предупреждения о политическом кризисе, разделяемые международным сообществом.



В документе говорится о «быстрой и глубокой деградации демократии», вплоть до того, что сама её существование в Грузии поставлено под вопрос.



ПАСЕ осуждает изоляционистскую политику Тбилиси, враждебные отношения с европейскими структурами и необоснованные нападения на представителей международного сообщества.



Особое внимание уделено давлению на оппозицию, независимые СМИ и гражданское общество – в том числе через репрессивные законы, политически мотивированные уголовные дела и необоснованные аресты. В качестве примера названы дела журналистки Мзии Амаглобели и ряда оппозиционных лидеров.



В резолюции резко критикуется так называемый закон об «иностранных агентах», а также принятые в апреле 2025 года поправки к закону «О грантах», которые ограничивает финансирование НПО международными донорами без одобрения правительства. Эти меры названы «разрушительными для гражданского общества в Грузии».



Ассамблея резко выступает против инициативы грузинских властей фактически запретить крупнейшую оппозиционную силу – «Единое национальное движение» и связанные с ним партии. Такой шаг, подчёркивается в документе, приведёт к установлению «однопартийной диктатуры, несовместимой с членством в Совете Европы».



В заключении резолюции ПАСЕ призывает грузинские власти немедленно прекратить «демонтаж демократии» и освободить всех политзаключённых. Ассамблея вновь подтвердила готовность к открытому диалогу с правительством и гражданским обществом страны, но предупредила, что дальнейшее углубление кризиса поставит под угрозу членство Грузии в Совете Европы.



Сегодня же грузинский премьер Ираклий Кобахидзе встретился в Копенгагене с генсеком Совета Европы Аленом Берсе. Он заявил, что Грузия готова к сотрудничеству с Советом Европы и ПАСЕ, однако это сотрудничество должно строиться на «конкретных принципах».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





