В Грузии открыт 3061 избирательный участок - общее число избирателей составляет 3 513 818

По заявлению главы Центральной избирательной комиссии Грузии Георгия Каландаришвили, в масштабе страны открыт 3061 избирательный участок, из которых на 2284 голосование пройдет в электронном формате, а 777 - традиционным способом, и все они готовы к приёму избирателей.



По словам Каландаришвили, выборы, в результате которых граждане выберут 2058 членов 64 сакребуло и 64 мэров, начнутся в 08:00 и завершатся в 20:00.



«За избирательным процессом будут следить наблюдатели от 28 международных и 27 местных организаций, и освещать до тысячи представителей 73 СМИ. Среди зарегистрированных международных организаций как представители посольств различных стран, так и международных организаций и избирательных комиссий 21 страны. В том числе, из Болгарии, Албании, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Словакии, Черногории, Турции и Молдовы.



К выборам 4 октября зарегистрировались 12 политических партий. В Тбилиси зарегистрировано 9 кандидатов на пост мэра. Все 12 политических объединений подали партийные списки на выборы в сакребуло Тбилиси.



Помимо Тбилиси, в остальных 63 муниципалитетах зарегистрировано 112 кандидатов в мэры, в том числе 4 кандидата, выдвинутых инициативными группами.



Что касается мажоритарных кандидатов, зарегистрированных в местном мажоритарном избирательном округе, то всего зарегистрированы 2228 кандидатов, в том числе 32 кандидата, выдвинутых инициативными группами. В Тбилиси же 160 кандидатов.



Все избирательные участки готовы принять избирателей. Процесс голосования начнётся в 8:00 утра. Избирателям необходимо иметь при себе действующее удостоверение личности гражданина Грузии или паспорт. Голосование заканчивается в 20:00, однако избиратели, находящиеся в очереди к этому моменту, могут проголосовать.



Общее число избирателей на муниципальных выборах 4 октября составляет 3 513 818. 3 130 348 избирателей примут участие в выборах, используя электронные технологии.



Примечательно, что в этом году впервые получат возможность принять участие в выборах до 47 000 молодых людей, для информирования которых ЦИК провела ряд информационных мероприятий.



60 754 избирателя обратились в избирательную комиссию с просьбой о предоставлении переносной урны для голосования. Администрирование выборов будут осуществлять до 34 000 администраторов», - сообщил глава ЦИК.



Он отметил, что в течение дня будет работать контактный хаб ЦИК - 2 51 00 51. Также в постоянном режиме будет работать медиа-центр, где представители СМИ и стороны, участвующие в избирательном процессе, смогут получить информацию по интересующим их вопросам.





