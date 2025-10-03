TIG: С 1 июля по 31 августа партии получили пожертвования в размре 4 877 977 лари

С 1 июля по 31 августа 2025 года все партии получили в общей сложности пожертвования в объеме 4,877,977 лари, отсюда больше всего - 3,553,326 - «Грузинская мечта» (73%). На втором и третьем местах партии «Лело» и «Гахария за Грузию». Информацию об этом опубликовала организация «Международная прозрачность - Грузия».



По их данным, компании, связанные с донорами «Грузинской мечты», с 2024 года получили контракты на упрощённые закупки на сумму до 1.4 млн лари, а с 2016 года — 15 млн.



«В июле-августе 2025 года все партии в сумме получили пожертвования в размере 4 877 977 лари, из которых 73% - 3 553 326 лари приходятся на «Грузинскую мечту». По-прежнему вызывает легитимные вопросы возможное участие крупных доноров «Грузинской мечты» в системной коррупции - с 2016 года связанные с ними компании выиграли тендеры стоимостью почти миллиард лари (997 миллионов).



Все партии в сумме получили пожертвования в размере 4,9 млн лари. «Грузинская мечта» получила пожертвования в размере 3,6 млн лари, что составляет 73% от пожертвований, полученных всеми партиями.



Компании, связанные с жертвователями «Грузинской мечты», с 2024 года выиграли государственные тендеры стоимостью 273 млн лари, а с 2016 года тендеры на сумму 997 млн ​​лари. Компании, связанные с донорами «Грузинской мечты», с 2024 года получили контракты на упрощённые закупки на сумму до 1.4 млн лари, а с 2016 года - 15 млн.



Компании, связанные с донорами оппозиции, с 2016 года выиграли государственные тендеры стоимостью 247 тысяч лари и получили контракты на упрощённые закупки на сумму 586 тысяч лари.



19 компаний, связанных с донорами «Грузинской мечты», в 2016–2024 годах получили бюджетные субсидии в размере более 8 миллионов лари. За тот же период ни одна компания, связанная с донорами оппозиционных партий, не получала бюджетных субсидий», - говорится в информации.



По их же данным, в июле и августе 2025 года 106 лиц пожертвовали «Грузинской мечте» 3,553,326 лари, в общей сложности вышеупомянутые доноры «Грузинской мечты» пожертвовали партии более 8 миллионов лари.





