Хазарадзе: Очень важно не отдавать Тбилиси «Грузинской мечте» и не оставлять Кахе Каладзе

03.10.2025 16:33





Обстановка напряженная, но я хотел бы призвать всех тбилисцев, очень важно не отдавать Тбилиси «Грузинской мечте» и не оставлять Кахе Каладзе, - об этом заявил лидер «Лело -Сильная Грузия» Мамука Хазарадзе.



По его словам, протест и борьба на выборах не мешают друг другу.



«Задача - довести до конца избирательную кампанию, которую наши мажоритарии и единый кандидат Ираклий Купрадзе провели в Тбилиси и не только в Тбилиси. В масштабе всей Грузии очень успешно прошла кампания «от двери к двери». Обстановка напряженная, но я хочу призвать всех, тбилисцев, крайне важно не отдать Тбилиси «Грузинской мечте» и не оставить Кахе Каладзе.



Не прийти на выборы означает, что вы добровольно дарите свой голос «Грузинской мечте», которая завела страну в очень тяжелое положение. Протест и выборы не мешают друг другу. Моя просьба, прийти на выборы и поддержать единого кандидата Ираклия Купрадзе и наших мажоритариев, чтобы не отдать в руки «Грузинской мечте» все муниципалитеты Грузии. Это очень важно, и должны быть использованы все методы борьбы», - заявил Мамука Хазарадзе.





