Amnesty International: выборы 4 октября омрачены жесткими репрессиями и риском дальнейшего насилия

Amnesty International заявила, что местные выборы в Грузии 4 октября проходят на фоне жестоких политических репрессий против деятелей оппозиции и гражданского общества.



Международная правозащитная организация задокументировала широкую кампанию репрессий, включая политически мотивированные преследования деятелей оппозиции, подавление независимых СМИ и гражданского общества с помощью ограничительных законов и карательных мер, а также широко распространенные произвольные задержания и жестокое обращение с протестующими.



«В условиях тюремного заключения лидеров оппозиции и нападок на организации гражданского общества власти Грузии проводят избирательную кампанию в ситуации, когда права людей на свободу выражения мнений, ассоциаций и мирных собраний ущемляются», — сказал Денис Кривошеев, заместитель директора Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии.



Он заявил, что власти Грузии должны выполнить свои обязательства в области прав человека и прекратить незаконное применение силы со стороны сотрудников МВД, а также произвольные аресты, пытки или другое жестокое обращение с протестующими.



«Эти нарушения уже привели страну к глубокому кризису в области прав человека после парламентских выборов в октябре 2024 года», — подчеркнул Кривошеев.



Неправомерное использование системы уголовного правосудия для устранения критиков, говорится в заметке Amnesty International по Грузии, нарушает их права на свободу выражения мнений, ассоциаций и мирных собраний.



«С конца 2024 года десятки политических активистов и протестующих стали жертвами уголовных преследований. По меньшей мере 60 человек были задержаны по уголовным обвинениям в связи с их участием в антиправительственных акциях протеста, десятки уже приговорены к тюремным срокам в результате несправедливых судебных разбирательств.



Среди них 9 оппозиционеров, которые остаются под стражей. Последний раз, 29 сентября 2025 года, был арестован политик Гела Хасая из партии «Гирчи – больше свободы»: его обвинили в «умышленном причинении легких телесных повреждений» во время инцидента с применением насилия, свидетелем которого, по его словам, он был, но не участвовал в нем. Он сообщил, что во время содержания под стражей в полиции его полностью раздели, оскорбляли и оказывали психологическое давление.



Гражданское общество и независимые СМИ подверглись нападкам



В заявлении Amnesty International говорится и о положении НПО и СМИ в Грузии, которые вынуждены замолчать из-за законов и широкого спектра юридических и других мер.



«Независимые НПО вынуждены регистрироваться в соответствии с законом об «иностранном влиянии» и подвергаются произвольным инспекциям, уголовным расследованиям и замораживанию активов. Банковские счета нескольких групп гражданского общества были заблокированы в рамках уголовного преследования, основанного на необоснованных обвинениях в «саботаже», а их лидеры подверглись неоднократным допросам в судебных и государственных органах и другим формам интимной близости.



Ассоциация молодых юристов Грузии (GYLA, АМЮГ) объявила, что не сможет проводить наблюдение за выборами из-за репрессивной обстановки.



Независимые СМИ сталкиваются с аналогичными репрессиями. Mtavari TV был вынужден прекратить вещание с 1 мая 2025 года. На другие СМИ были поданы политически мотивированные иски о диффамации, наложены штрафы и возбуждены уголовные дела, чтобы подавить их критические репортажи.



Журналисты, освещающие протесты, подвергались нападениям, словесным оскорблениям, произвольным задержаниям и преследованиям со стороны полиции. По крайней мере одному иностранному журналисту, пытавшемуся освещать выборы, было отказано во въезде в Грузию», — читаем в опубликованном Amnesty International заявлении.



